السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الجليلة» توفر خدمات الفحص والتشخيص عبر عياداتها المتنقلة

العيادات المتنقلة (من المصدر)
22 مارس 2025 02:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ
«التعاون الخليجي»: وساطة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا تعكس مكانتها الإقليمية والدولية

تعزز مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية، عبر العيادات المتنقلة الوصول إلى شرائح مجتمعية مختلفة، بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومجلس دبي الرياضي. 
وكانت العيادات المتنقلة أكملت مرحلتها الأولى في حديقة الخوانيج وبدأت الثانية في حديقة البرشاء، حيث تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يومياً من الساعة 4:00 إلى 5:00 مساءً، وتضم تجهيزات طبية متقدمة يشرف عليها فريق متطوع من مهنيي الرعاية الصحية.
وحظيت المبادرة بإقبال واسع من جانب المستفيدين، إذ توفر خدمات صحية مجانية تشمل: الاستشارات الطبية الأولية، فحوصات السكري، قياس المؤشرات الحيوية، وخدمات الإحالة الطبية عند الحاجة، بما يتماشى مع عهد دبي الصحية «المريض أولاً» وأهداف عام المجتمع في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز التكافل الاجتماعي. 
وأكدت الدكتورة ضحى العوضي، مديرة المبادرات المجتمعية في مؤسسة الجليلة، أن المبادرة تهدف للوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة على مدار السنة، مثل العمال في المجمعات السكنية، كبار المواطنين، الأيتام، وأصحاب الهمم.
وقالت: «نقدم خدمات طبية تشمل قياس الطول والوزن، حساب مؤشر كتلة الجسم، قياس درجة الحرارة، ضغط الدم، معدل النبض، ونسبة الأكسجين في الدم، إلى جانب فحوصات أخرى ذات صلة، إضافة إلى التوعية بالأمراض المزمنة وسبل التعامل معها خلال شهر رمضان. 
وأوضحت، أنه إذا وجدت حالات تحتاج إلى تدخل طبي عاجل يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى لاستكمال العلاج.
وأشادت العوضي، بالأطباء المتطوعين من «دبي الصحية» وطلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الذين أظهروا حماساً وتفاعلاً كبيراً للمشاركة في الحملة، مشيرة إلى استمرار توسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. 

العيادات المتنقلة
دبي
الإمارات
مؤسسة الجليلة
دبي الصحية
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
اليوم 02:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
اليوم 02:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
اليوم 02:15
عائلات نازحة تعود من لبنان إلى سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
اليوم 02:15
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©