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«حب ووفاء لزايد العطاء» في رأس الخيمة

سالم بن ركاض وكبار الحضور خلال الاحتفالية (من المصدر)
22 مارس 2025 02:11

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة، احتفالية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، بعنوان «حب ووفاء لزايد العطاء»، برعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وعوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان، وآدم البلوشي، عضو مجلس إدارة الجمعية، وهاجر الشحي، منسق مكتب رأس الخيمة، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات الداعمة، وحضور مصابي السرطان وأسرهم.
وتخلّل الفعالية التي أقيمت في قاعة المها والسيف، حضور طلبة المدارس الذين قدموا نشاطات فنية وفقرات وطنية وكلمات في حب الوطن والقيادة الرشيدة، وقصائد ومشاهد في مسيرة الشيخ زايد الخيرية والإنسانية، إضافة إلى تقديم مسابقات وجوائز، كما تم في نهاية الحفل تكريم عدد من المرضى المتعافين والمتطوعين والجهات الداعمة لمسيرة الجمعية.
وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في كلمته: «إن يوم زايد للعمل الإنساني تعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرة القائد المؤسس ورائد العمل الخيري والعطاء الإنساني، الشيخ زايد، طيّب الله ثراه». وأضاف: «نحرص في هذه المناسبة الوطنية على إطلاق المبادرات الخيرية، خاصة فعالية إسعاد مرضى السرطان وأسرهم، وذلك ضمن نشر وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ومدّ يد العون لهم».
وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، إن فعالية يوم زايد للعمل الإنساني تحمل رسالة إنسانية لدعم المصابين بالسرطان، وذلك ضمن احتفالات الجمعية بيوم زايد للعمل الإنساني، حيث نستذكر فيه أسمى معاني العطاء للمغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى بفكره ومبادراته الإنسانية دعائم العمل الخيري والإنساني.

رأس الخيمة
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