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علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تتعاون مع «تريندز» لخدمة البيئة والمجتمع

شيخة الظاهري ومحمد العلي خلال اللقاء (من المصدر)
22 مارس 2025 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت هيئة البيئة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي يعنى بتوظيف الخبرات البحثية والأكاديمية الدولية لدعم جهود الهيئة في مجالات البحث والتدريب والدراسات والمسوحات الميدانية، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وقع مذكرة التفاهم، كل من الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، حيث التزم الطرفان بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المعرفة والتدريب على مواجهة التحديات البيئية والاستدامة، بما يلبي احتياجات المجتمع.
وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أهمية الشراكة قائلةً: «نؤمن في هيئة البيئة – أبوظبي بأن البحث العلمي والدراسات المتخصصة ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتنا في الاستدامة البيئية. 
ومن خلال شراكتنا مع مركز تريندز والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، نسعى إلى بناء منظومة بحثية متكاملة تدعم صناعة السياسات البيئية، وتعزز الابتكار في مجالات التغير المناخي، والاستدامة، والحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في الحوكمة البيئية، ويحقق استدامة تسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة».
من جهته، رحّب الدكتور محمد عبدالله العلي، بهذه الشراكة قائلاً: «تُسهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي التي توفر بيانات دقيقة وحيوية، مما يساعد في تقديم حلول فعالة وتوصيات قائمة على أسس علمية. ويسعدنا التعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي ومختلف الجهات الحكومية، إذ توفر الدراسات والاستطلاعات أدوات تحليلية مهمة لقياس توجهات الرأي العام وفهم احتياجات المجتمع». وتشمل مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها إجراء بحوث مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والمسوح الميدانية، وغيرها.

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