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علوم الدار

مليونا درهم من «مجموعة الوصيف» دعماً لحملة «وقف الأب»

عبيد ميمني
22 مارس 2025 02:11

دبي (وام)

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انضمت مجموعة الوصيف إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصّص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
وأعلنت المجموعة عن تقديمها مليوني درهم دعماً للحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتهدف إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وترسيخ القيم النبيلة في مجتمع الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء.
وأكد عبيد ميمني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوصيف، أن حملة «وقف الأب» تعبّر عن هوية إماراتية أصيلة عنوانها البذل والعطاء والإحساس الإنساني النبيل بمعاناة الآخرين، وتقديم كل جهد ممكّن لتحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً نحو الأفضل، وخصوصاً في مجال تمكين أفرادها من الحصول على رعاية صحية مستدامة. 

وقف الأب
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