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علوم الدار

1936 منتسبة في الختمة الرمضانية لرياض القرآن من «إسلامية دبي»

مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه (من المصدر)
22 مارس 2025 02:11

دبي (الاتحاد)

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شهدت مبادرة الختمة الرمضانية ضمن مطوعة الفريج، التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إقبالاً غير مسبوق، حيث امتلأت رياض القرآن بتلاوات ندية بأصوات 1936 طالبة و99 معلمة لإتمام ختم القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل.
وكشفت منى مطر بخيت الفلاسي، رئيس قسم شؤون الدارسات والمعلمات في إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، عن أرقام لافتة تعكس نجاح المبادرة، حيث شاركت 123 روضة قرآنية من رياض القرآن للإناث، تحت إشراف 99 معلمة، بينهن 29 معلمة مواطنة، مما يعزّز دور الكفاءات الوطنية في خدمة القرآن الكريم.
كما بلغ عدد الطالبات 1936 طالبة، بينهن 627 طالبة مواطنة، مما يؤكد النمو المجتمعي المتزايد في الإقبال على تعلم وحفظ كتاب الله.
ومن الجدير بالذكر أن بعض الرياض لم تكتفِ بختمة قرآنية واحدة، بل شرعت هذه الرياض بتلاوة الختمة ثانية، بينما تواصل الرياض الأخرى تقدمها بثبات نحو إتمام الختمة الأولى، في إصرار يعكس روح المنافسة الإيمانية وشغف الطالبات خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي التزامها الدائم برعاية وتنمية مثل هذه المبادرات القرآنية، داعيةً الله أن يجعل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم، وأن يبارك في كل من ساهم في نشر وتعليم كتابه العظيم.

رمضان
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