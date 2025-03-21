السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية يبحثان العلاقات الثنائية

طحنون بن زايد في حديث مع جون راتكليف خلال اللقاء (من المصدر)
22 مارس 2025 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
«ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، في واشنطن مع جون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وناقشا عدداً من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ودورهما في حماية المجتمعات وأمن البيانات.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»، أمس: «بحثت ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، جون راتكليف، خلال لقائنا اليوم في واشنطن، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتناولنا عدداً من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ودورهما في حماية المجتمعات وأمن البيانات».
وأكد سموه أن البلدين حريصان على تعزيز التعاون الثنائي بينهما، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويدعم التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.

طحنون بن زايد
المخابرات المركزية الأميركية
المخابرات الأميركية
أميركا
الإمارات
الإمارات وأميركا
جون راتكليف
آخر الأخبار
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
اليوم 02:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
اليوم 02:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
اليوم 02:15
عائلات نازحة تعود من لبنان إلى سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
اليوم 02:15
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©