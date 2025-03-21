طحنون بن زايد ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية يبحثان العلاقات الثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، في واشنطن مع جون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وناقشا عدداً من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ودورهما في حماية المجتمعات وأمن البيانات.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»، أمس: «بحثت ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، جون راتكليف، خلال لقائنا اليوم في واشنطن، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتناولنا عدداً من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ودورهما في حماية المجتمعات وأمن البيانات».

وأكد سموه أن البلدين حريصان على تعزيز التعاون الثنائي بينهما، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويدعم التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.