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سالم بن سلطان القاسمي يحضر الإفطار السنوي لـ«قطارات الاتحاد» في رأس الخيمة

سالم بن سلطان القاسمي يحضر الإفطار السنوي لـ«قطارات الاتحاد» في رأس الخيمة
22 مارس 2025 02:12

رأس الخيمة (وام)

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، أصبحت نموذجاً تنموياً فريداً في المنطقة والعالم في إقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية المتكاملة.
جاء ذلك خلال حضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي أقامته شركة قطارات الاتحاد في قاعة السعادة للأفراح برأس الخيمة، بحضور عدد من أعيان القبائل، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكبار المسؤولين المدعوين.
يأتي هذا الحفل بهدف تعزيز التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين كافة لقطارات الاتحاد، من خلال نشر الألفة، وتعزيز القيم الاجتماعية في عام المجتمع، والاحتفاء بأجواء شهر رمضان المبارك.

قطارات الاتحاد
الإمارات
رأس الخيمة
شركة الاتحاد للقطارات
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