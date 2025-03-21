محمد الشرقي: جودة حياة الأفراد تتصدر اهتمامات الإمارات

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور خالد المنيف، على هامش محاضرته بعنوان «قوة التغيير.. الطريق إلى تحقيق التوازن الشخصي والسعادة»، في مجلس محمد بن حمد الشرقي.

حضر اللقاء، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التغيير الذاتي الإيجابي، وتحقيق التوازن الشخصي، وتعزيز جودة حياة الفرد وعلاقاته، وانعكاس ذلك على صحته النفسية.

كما أشار سموه، إلى الأهمية التي تُوليها دولة الإمارات لموضوع جودة حياة الأفراد، واهتمام حكومة الفجيرة بطرح المبادرات التي تستهدف تمكين أفراد المجتمع على المستويات كافة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومواكبة جهود الدولة ورؤيتها المجتمعية في هذا المجال المهم.

وقدم الدكتور خالد المنيف شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه وتوجيهاته في مجلس محمد بن حمد الشرقي، ومواضيعه النوعية الهادفة، وأهدافه السامية في خدمة الفرد والمجتمع، عبر طرح أهم القضايا والمواضيع ذات الأثر النوعي والإيجابي.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي.