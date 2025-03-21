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هزاع بن زايد: أجمل التبريكات لأمنا أم الإمارات في يوم الأم

هزاع بن زايد: أجمل التبريكات لأمنا أم الإمارات في يوم الأم
22 مارس 2025 00:06

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أجمل التبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم الأم.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «الأم نبع المحبة ومدرسة العطاء. وفي يوم الأم، أجمل التبريكات لأمنا أم الإمارات، وكل الأمهات، أنتن نور العالم ومصدر الخير والأمان والقيم السامية التي بها تبنى الأوطان وتستلهم منها الأجيال معاني التضحية والوفاء».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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