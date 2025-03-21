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نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيسة ناميبيا

نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيسة ناميبيا
22 مارس 2025 00:19

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مراسم تنصيب فخامة نيتومبو ناندي ندايتواه رئيسة جمهورية ناميبيا، التي جرت في العاصمة ويندهوك، بعد فوزها بالانتخابات الرئاسية. 
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتهنئتهم لها بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، حرص القيادة الرشيدة على توطيد العلاقات الثنائية، والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
من جانبها، نقلت فخامة نيتومبو ناندي ندايتواه تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأشادت فخامتها بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، وبالجهود المشتركة والمتواصلة لتعزيزها.

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المصدر: وام
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نيتومبو ناندي ندايتواه
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