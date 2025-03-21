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علوم الدار

«تريندز» و«Viory» يوقعان مذكرة للتعاون البحثي والإعلامي

«تريندز» و«Viory» يوقعان مذكرة للتعاون البحثي والإعلامي
22 مارس 2025 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وشركة «داربو فيجن» التي تعمل تحت اسم (Viory)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي والبحثي بين الطرفين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، ونشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.
تم توقيع المذكرة في مقر «تريندز» بأبوظبي، حيث مثّل المركز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فيما وقّعت عن شركة Viory السيدة زلايهو سيديكوفا، المدير العام.
ووفقاً للمذكرة، سيتعاون الطرفان في نشر المواد الإعلامية الخاصة بـ«تريندز» عبر منصات Viory، إلى جانب تنفيذ استطلاعات رأي مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير استشارات إعلامية، فضلاً عن تنظيم فعاليات بحثية وإعلامية مشتركة مثل الندوات والمؤتمرات.  
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية «تريندز» لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية بهدف نشر المعرفة المستندة إلى البحث العلمي.
وقال الدكتور العلي: «نؤمن بأهمية التعاون مع وسائل الإعلام الحديثة لنقل المعرفة بطرق مبتكرة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة مع Viory لتعزيز الوعي المجتمعي والتفاعل مع الجمهور العربي والعالمي».
من جهتها، أعربت زلايهو سيديكوفا عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدةً أن التعاون مع «تريندز» سيعزز جودة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه Viory، مشيرة إلى تطلعها إلى الاستفادة من خبرات «تريندز» البحثية لدعم إنتاج الشركة الإعلامي بمحتوى غني يعتمد على التحليل العلمي والموضوعي.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
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