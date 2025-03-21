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طحنون بن زايد يلتقي جيف بيزوس

طحنون بن زايد يلتقي جيف بيزوس
22 مارس 2025 01:44

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، جيف بيزوس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أمازون».
وكتب سموه، على منصة «إكس»: «التقيت جيف بيزوس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أمازون»، وناقشنا التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي».

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وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «تُمهّد التطورات التكنولوجية الأخيرة لآفاق جديدة لتوظيف التقنيات المتقدمة بشكل أوسع وأكثر تأثيراً في مختلف القطاعات الحيوية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
جيف بيزوس
شركة أمازون
الذكاء الاصطناعي
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