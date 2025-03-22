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علوم الدار

الإمارات تشارك في مؤتمر "عام السلام والثقة" الدولي بتركمانستان

الإمارات تشارك في مؤتمر "عام السلام والثقة" الدولي بتركمانستان
22 مارس 2025 13:20

ترأس سعادة أحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، وفد دولة الإمارات المشارك في حضور المؤتمر الدولي الذي نظمته الحكومة التركمانية في عشق أباد "عام السلام والثقة: دور التعاون الاقتصادي الإقليمي في ضمان التنمية المستدامة".
وضم الوفد مسؤولين من الاتحاد للقطارات ومجموعة موانئ أبوظبي والمصرف المركزي وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة "أدنوك" وبنك أبوظبي الأول.
والتقى سعادة الهاملي، ووفد الدولة، على هامش فعاليات المؤتمر، معالي ماميد خان تشاقاييف، رئيس هيئة النقل والاتصالات بتركمانستان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والاتصالات.

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المصدر: وام
الإمارات
تركمانستان
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