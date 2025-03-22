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علوم الدار

حمدان بن محمد يشارك كتيبة مشاة جبلية جانباً من التمارين الميدانية

حمدان بن محمد يشارك كتيبة مشاة جبلية جانباً من التمارين الميدانية
22 مارس 2025 23:33

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كتيبة المشاة الجبلية 11، جانباً من التمارين الميدانية.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «اطلعت على التكتيكات العسكرية وأساليب التأقلم مع التضاريس الجبلية والوعرة التي تعتمدها كتيبة المشاة الجبلية 11 في تنفيذ مهامها، وفخور بمشاركة أفراد الكتيبة جانباً من التمارين الميدانية». 

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وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «بواسل قواتنا المسلحة... أنتم درع الوطن الحصين، وبإرادتكم القوية وجاهزيتكم العالية، نثق بقدرتكم على تلبية نداء الشرف والواجب في مختلف البيئات العملياتية، وأنتم مصدر فخر وعز الوطن».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
تمارين ميدانية
كتيبة جبلية
القوات المسلحة
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