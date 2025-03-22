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حمدان بن محمد يشيد بالجاهزية القتالية والكفاءة العالية لأفراد كتيبة المشاة الجبلية 11

حمدان بن محمد يشيد بالجاهزية القتالية والكفاءة العالية لأفراد كتيبة المشاة الجبلية 11
23 مارس 2025 01:15

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على التكتيكات العسكرية وأساليب التأقلم مع التضاريس الجبلية التي تعتمدها كتيبة المشاة الجبلية 11 في تنفيذ مهامها.

وأشاد سموه بالجاهزية القتالية والكفاءة العالية التي يتمتع بها أفراد الكتيبة، مؤكداً أن الإرادة القوية والتدريب المستمر هما مفتاح التفوق في مختلف البيئات العملياتية.

وعبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بعزيمة الجنود وإصرارهم على تحقيق التميز في أداء واجبهم الوطني.

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جاء ذلك خلال مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أفراد كتيبة المشاة الجبلية 11 التمارين الميدانية التي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية في البيئات الجبلية الصعبة.

وخاض سموه، إلى جانب أفراد الكتيبة، تدريبات تحاكي العمليات العسكرية في المناطق الوعرة، حيث تسلق الجبال برفقتهم، مجسداً روح القيادة الميدانية والقرب من منتسبي القوات المسلحة.

في ختام التمارين، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التحية لقيادة وأفراد الكتيبة، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الميدانية.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
القوات المسلحة
كتيبة جبلية
الجاهزية
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