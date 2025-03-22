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سالم القاسمي: المرأة الإماراتية جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لاستشراف المستقبل

سالم القاسمي: المرأة الإماراتية جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لاستشراف المستقبل
23 مارس 2025 01:25

رأس الخيمة (وام)
أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الدور المحوري الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية المستدامة، مثمناً الدعم غير المحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة في الدولة.
وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، خلال مجلس «بصمات قيادية» في منطقة الدهيسة برأس الخيمة، الذي نظمته مؤسسة أكاسيا لإدارة وتنظيم الفعاليات، واستضاف الإعلامية منى العواني وقيادات نسائية، إن المرأة الإماراتية شريكة أساسية في مسيرة التنمية، وجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لاستشراف المستقبل.

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وشهد المجلس حضوراً رفيعاً لمسؤولين وسفراء ومثقفين وطلاب، وتضمن محاور عدة، سلطت الضوء على قدرة المرأة الإماراتية على تولي المناصب القيادية العليا.
وشارك في المجلس قيادات نسائية، مثل عارفة الفلاحي، والدكتورة خالدة المنصوري، ورائدة الأعمال ريم الحساني، اللائي تحدثن عن تجاربهن في مجال العمل القيادي، وأكدن أهمية دعم القيادة الحكيمة، ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة الإماراتية.

سالم بن سلطان بن صقر القاسمي
المرأة الإماراتية
استشراف المستقبل
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