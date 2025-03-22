القبض على عصابة تحتال «بتأشيرات العمرة والحج»

دبي (الاتحاد)

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على عصابة نصب واحتيال استغلت منصات التواصل الاجتماعي للترويج المزيف بقدرتها على توفير تأشيرات العمرة والحج للراغبين في التوجه إلى بيت الله الحرام، مقابل أسعار مُغرية ورمزية، مع تسهيلات بالدفع عن طريق إجراء تحويلات مالية إلى حسابات العصابة البنكية.

وأكدت «شرطة دبي» أهمية استخراج التأشيرات من الجهات المُعتمدة والمرخصة في الدولة، داعيةً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي إعلانات تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأي خدمة بأسعار غير منطقية، لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم، ومشددة في الوقت ذاته على استمرار جهودها في مكافحة كل أشكال التلاعب والاحتيال التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت «شرطة دبي» أن العصابة التي تم القبض عليها من خلال إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، كانت تعمل على إيهام الأشخاص بالقدرة على الحصول على تأشيرة العمرة والحج، واستغلالهم بوعود وهمية بإمكانية الحصول على التأشيرات بسرعة وسهولة، وعند قيامهم بتحويل المال إلى حسابات العصابة البنكية يتم عمل حظر رقم الضحية والاستيلاء على المبالغ المُحولة.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وعبر منصة «ecrime»، المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات، وذلك من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.