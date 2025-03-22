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حملات تفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل في دبي

حملات تفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل في دبي
23 مارس 2025 02:44

آمنة الكتبي (دبي) 

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نفذت بلدية دبي حملة توعوية تفتيشية بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية في مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية داخل وخارج الإمارة، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ونظراً للإقبال الكبير على هذه المراكز والصالونات في هذه الفترة وزيادة عدد مرتاديها، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى أصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والعاملين فيها بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة العامة في هذه المراكز والصالونات، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، والتعاون مع الجهات الرقابية والمفتشين للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.
وتحرص بلدية دبي على التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية على مرتادي هذه الخدمات، وعدم استخدام مواد كيميائية في مواد الحناء أو صبغات شعر غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة، وتأتي الحملات التفتيشية لرفع مستوى الصحة والسلامة العامة في الإمارة، خصوصاً خلال هذه الفترة التي ستشهد إقبالاً كبيراً على هذه المجال، وللتأكد من الالتزام بهذه المعايير ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة بالضوابط المعمول بها وفق برنامج عمل محدد وبطاقم من المفتشين المتخصصين في هذا المجال، ليشمل جميع المحال العاملة في إمارة دبي، للتأكد من استيفائها اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة العامة.
وأكدت بلدية دبي أنها منعت خلط الحناء بالمواد الكيميائية، مثل البترول، وصبغات الشعر، والأحماض، أو أي مادة لها آثار سلبية في البشرة، ومنع استخدام صبغات الشعر على الجلد كبديل لمادة الحناء، موضحة أن الإجراءات الرقابية في مراكز التجميل والصالونات ستكون من خلال سحب عينات الحناء التي يتم تحضيرها وبيعها في المؤسسات وإرسالها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامتها، والتأكد من تسجيل منتجات الحناء المستخدمة في الصالونات النسائية في نظام منتجي ببلدية دبي.
وتحرص بلدية دبي على توعية الجمهور للتحذير من عواقب تقديم الخدمات المنزلية للتجميل، حيث يتم إعداد مقتطفات توعوية للجمهور من تقديم الخدمات المنزلية للتجميل الغير الآمنة، مشيرة إلى أنه لم يتم ضبط أي مخالفات خلال العام الجاري في هذا الشأن، موضحة أن مركز الاتصال لديها يستقبل الملاحظات أو البلاغات، والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار الساعة. 

بلدية دبي
دبي
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مراكز التجميل
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