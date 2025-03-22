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علوم الدار

«تخطيط عجمان»: 100% نسبة معالجة مياه الصرف الصحي في الإمارة

«تخطيط عجمان»: 100% نسبة معالجة مياه الصرف الصحي في الإمارة
23 مارس 2025 02:45

عجمان (وام) 

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان تحقيق نسبة 100% في معالجة مياه الصرف الصحي في الإمارة، حيث بلغت الكمية المعالجة 55.807.945 متراً مكعباً، وفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة للعام الماضي 2024.
وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، إن الكفاءات المؤهلة في الدائرة تبنت خطة إعادة استغلال مياه الصرف واستخدامها في أغراض الزراعة وفقاً للخطط المحددة، مشيراً إلى الارتفاع في الكمية في الفترة ذاتها من عامي 2023 و2022، حيث بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة في عام 2023 50.910.271 متراً مكعباً، وقدرت الكمية في عام 2022 بـ 46.879.739 متراً مكعباً.
وأوضح الحوسني أن الجهود تبذل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، واستثمار الموارد في مجالات متنوعة تلقي بظلالها الإيجابية على البيئة والإنسان. وأشار إلى التعاون القائم مع شركة عجمان للصرف الصحي لمعالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحي وإعادة استخدامها.
خطوط الري
أضاف أن مشاريع الزراعة ومشاريع الزراعة التجميلية في مناطق الإمارة كافة سخرت المياه المعالجة، حيث وفرت الدائرة خطوط الري التي تغذي مشاريع الزراعة بمياه الصرف الصحي المعالجة.
وتتبع الدائرة نظام المعالجة الثلاثية في معالجة مياه الصرف، والذي يعد من أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، حيث يتم سحب العينات للتأكد من جودة المياه المعالجة، وفق المعايير والمواصفات الدولية، وتجري المختبرات الفحوص المعتمدة على تقنيات وأجهزة مسح دقيقة، إيذاناً باستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء.

دائرة البلدية والتخطيط
عجمان
الصرف الصحي
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