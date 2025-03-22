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انطلاق معرض «أمنكم سعادتنا» في دبي

المعرض يهدف إلى تعزيز الوعي الأمني (من المصدر)
23 مارس 2025 02:45

دبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أمس الأول، معرضها «أمنكم سعادتنا» في مردف سيتي سنتر دبي، ويستمر حتى 28 من مارس الجاري، من الساعة 1 ظهراً وحتى منتصف الليل، بهدف تعزيز الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، عبر فعاليات ومبادرات ترفيهية ومجتمعية.
وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تنظيم المعرض يأتي بالتزامن مع عام المجتمع، ودعماً لتوجهات شرطة دبي في تعزيز التواصل بينها وبين أفراد المجتمع، عبر فعاليات ومبادرات ترفيهية ومجتمعية تعزز الوعي بالخدمات، وترسخ الشعور بالأمن والأمان، وتعزز جسور التواصل بين شرطة دبي والجمهور، وتعد الفعاليات المجتمعية أحد الأساليب الحديثة لترسيخ التعاون والشعور بالولاء والانتماء، خصوصاً أن هذا المعرض يتيح للجمهور التفاعل المباشر مع عناصر الشرطة، ويعرفهم عن قرب بجهود شرطة دبي ومهامها، وفي الوقت ذاته يتمكن رجال الشرطة من الاطلاع على احتياجات الجمهور بشكل أكبر وأعمق، والاستماع إلى ملاحظاته واستفساراته، ويتضمن منصات للتوعية بخدمات شرطة دبي الموجهة للجمهور، منها التوعية برقم مركز الاتصال 901 المخصص للاستفسارات العامة، وبخدمة عين الشرطة، ونظام أمن المساكن، وفعاليات مجلس الروح الإيجابية، وفعاليات وألعاب ممتعة للأطفال بمشاركة مجلة «خالد»، والشرطي «منصور».

دبي
شرطة دبي
مبادرة أمنكم سعادتنا
مردف سيتي سنتر
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