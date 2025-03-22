5 ملايين درهم من مجموعة «لاندمارك» لـ«وقف الأب»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «لاندمارك» عن إسهامها بـ5 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويأتي إسهام مجموعة «لاندمارك» في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك»: «إن مبادرة (وقف الأب) فتحت الباب أمام الجميع للإسهام في فعل الخير من أجل تحسين واقع المجتمعات الأقل حظاً وتوفير الرعاية الصحية المستدامة لغير القادرين»، مشيرة إلى أن مجتمع الإمارات يظهر في كل حملة خيرية وإنسانية أنه نموذج يحتذى به في البذل والعطاء ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

وأضافت: «يشرفنا أن تواصل المجموعة إسهامها في دعم جهود مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، الرامية إلى الارتقاء بواقع الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، ومن الملهم أن نشهد دعم مجتمع الإمارات -الذي تمثل مجموعة (لاندمارك) جزءاً فاعلاً فيه- لهذه الحملة، بما يعكس روح الخير والعطاء في شهر رمضان».