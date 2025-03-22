الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5 ملايين درهم من مجموعة «لاندمارك» لـ«وقف الأب»

5 ملايين درهم من مجموعة «لاندمارك» لـ«وقف الأب»
23 مارس 2025 02:45

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل إغاثة النازحين وسط غزة
الإمارات رسخت ثقافة التبرع بالأعضاء ودلالاتها الإنسانية والمجتمعية

أعلنت مجموعة «لاندمارك» عن إسهامها بـ5 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
ويأتي إسهام مجموعة «لاندمارك» في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.
وقالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك»: «إن مبادرة (وقف الأب) فتحت الباب أمام الجميع للإسهام في فعل الخير من أجل تحسين واقع المجتمعات الأقل حظاً وتوفير الرعاية الصحية المستدامة لغير القادرين»، مشيرة إلى أن مجتمع الإمارات يظهر في كل حملة خيرية وإنسانية أنه نموذج يحتذى به في البذل والعطاء ومساعدة الفقراء والمحتاجين.
وأضافت: «يشرفنا أن تواصل المجموعة إسهامها في دعم جهود مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، الرامية إلى الارتقاء بواقع الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، ومن الملهم أن نشهد دعم مجتمع الإمارات -الذي تمثل مجموعة (لاندمارك) جزءاً فاعلاً فيه- لهذه الحملة، بما يعكس روح الخير والعطاء في شهر رمضان».

لاندمارك للعقارات
وقف الأب
محمد بن راشد
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
توزيع الملابس الشتوية على أطفال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل إغاثة النازحين وسط غزة
اليوم 02:48
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لقصف جوي ليلي بمدينة زابوريزهيا الأوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية
اليوم 02:48
مسافرون في مناطق الانتظار بمبنى الركاب رقم 5 بمطار هيثرو الدولي (رويترز)
الأخبار العالمية
مطار هيثرو يستأنف عملياته ومسافرون يتأخرون لأيام
اليوم 02:48
وزيرة خارجية النمسا، خلال مؤتمر صحفي في فيينا (وكالات)
الأخبار العالمية
النمسا تدعم توسيع الاتحاد الأوروبي
اليوم 02:48
سيارة تابعة للشرطة الفرنسية (وكالات)
الأخبار العالمية
السلطات الفرنسية تنقذ 168 مهاجراً
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©