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علوم الدار

مدير أكاديمية سيف بن زايد يزور مجندي الخدمة الوطنية

ثاني بطي الشامسي خلال تناول الإفطار مع مجندي الخدمة الوطنية (من المصدر)
23 مارس 2025 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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زار اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، مجندي الخدمة الوطنية (22) بإدارة التأهيل الشرطي وشاركهم وجبة الإفطار الرمضاني.
ووجه اللواء الشامسي كلمة لأبنائه المجندين، أعرب فيها عن اعتزازه بهذه الأفواج من أبناء الوطن ممن التحقوا لخدمة وطنهم والدفاع عنه، وذلك ضمن مبادرات شرطة أبوظبي، والتي تأتي تزامناً مع عام المجتمع 2025 وتعزيزاً لقيم التراحم والتواصل خلال شهر رمضان المبارك.
واطلع مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على سير دورة مرحلة التدريب التخصصي لمجندي الخدمة الوطنية، وفق خطة مدروسة تحقق غايات وأهداف برنامج الخدمة الوطنية في تعزيز القيم الوطنية، وتنمية العنصر البشري، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية، ومواجهة التحديات، والإسهام في مسيرة التنمية، وحفظ الأمن والاستقرار.
وأكد أهمية تشجيع مجندي الخدمة الوطنية، ورفع معنوياتهم، وتعزيز قدراتهم العسكرية، والالتزام بالجدية والانضباط، خلال المرحلة المقبلة من حياتهم، وحثهم على الاستفادة من برامج التدريب والتعليم والدورات التدريبية التي ترفع من مهاراتهم وقدراتهم، وتساعدهم في إتمام المرحلة التخصصية بنجاح، وتسخير إمكاناتهم في خدمة وطنهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.
حضر اللقاء، العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من رؤساء الأقسام والضباط.
وقدم المجندون عرضاً لما اكتسبوه في التدريبات من الانضباط والجاهزية.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
شرطة أبوظبي
رمضان
الخدمة الوطنية
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