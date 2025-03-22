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ذياب بن خليفة بن حمدان يشارك فريق «المغاوير» فعالياته الرمضانية

ذياب بن خليفة بن حمدان مع أعضاء برنامج المغاوير (من المصدر)
23 مارس 2025 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل دور المراهقين والشباب، نظمت مؤسسة المباركة عدداً من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توطيد العلاقات بين الأجيال، وتبادل الخبرات، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الهوية الوطنية.
كما نظمت المؤسسة سلسلة ورش تطبيقية أسبوعية لتعزيز المرونة الجسدية والذهنية لدى المراهقين، وقد شهدت الورشة الأولى حضور الشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان، بمشاركة الكابتن ناصر البلوشي والكابتن طارق الزرعوني.
وقد حملت الورشة الأولى عنوان «تغييرات صغيرة، مكاسب كبيرة»، التي ركّزت على كيفية بناء القوة والمرونة من خلال العادات الصغيرة المستمرة، بينما جاءت الورشة الثانية تحت عنوان «تغذية الجسم والعقل»، وتناولت أهمية التغذية السليمة، شرب الماء، والنوم خلال شهر رمضان لتحقيق الأداء الأمثل، تحدث فيها الكابتن طارق الزرعوني حول الطرق الصحية السليمة التي تعزز من طاقة الجسم خلال نهار رمضان أثناء الصيام.
تأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية مؤسسة المباركة لتعزيز دور الشباب في المجتمع، وإعدادهم لمستقبل أكثر صحة وإيجابية من خلال الرياضة والتوعية المجتمعية.

ذياب بن خليفة
مؤسسة المباركة
رمضان
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