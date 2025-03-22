24500 مستفيد من المير الرمضاني في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

يواصل مركز مدينة أبوظبي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة في مدينة أبوظبي وضواحيها، ليستفيد منها خلال الشهر الفضيل 24598 شخصاً، بقيمة 3.529 مليون درهم.

ويأتي مشروع «كسر الصيام» في إطار حملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الموسمية «رمضان.. عطاء مستمر»، في مبادرة تعكس قيم العطاء والإحسان خلال شهر الخير، وتعزّز مبادئ التضامن والتكاتف المجتمعي.

وفي التفاصيل، أوضح مركز مدينة أبوظبي للتابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن عدد المستفيدين من المير الرمضاني النقدي بلغ 6598 مستفيداً بواقع 1462 أسرة، بمبلغ 1.279 مليون درهم. فيما استفاد من المير الرمضاني العيني المتمثل بالطرود الغذائية 18 ألف مستفيد بواقع 4500 أسرة، بإجمالي المبلغ وصل إلى 2.250 مليون درهم.

وتنفذ هيئة الهلال الأحمر مبادرة المير الرمضاني في مدينة أبوظبي، ضمن جهودها الساعية إلى دعم الأسر المتعففة خلال الشهر الفضيل ولضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، بما يخدم المجتمع، ويعزز روح العطاء.

ويتم توزيع الطرود الغذائية على المستفيدين، تعزيزاً لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي التي يجسّدها المجتمع الإماراتي خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الهيئة أهل الخير إلى المساهمة في مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية، مبينةً أن المساهمة في برنامج المير الرمضاني تتمثل بالتبرع بـ250 درهماً، و15 درهماً لإفطار صائم، و25 درهماً للتبرع بزكاة الفطر، و50 درهماً لكسوة العيد، و20 درهماً إفطار صائم.

وخصّصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مواقع لجمع التبرعات لحملة رمضان في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية، وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

ويستفيد من المير الرمضاني على مستوى الدولة 33 ألفاً و320 شخصاً بتكلفة تبلغ 5 ملايين و331 ألفاً و200 درهم.

التواصل

تستهدف حملة رمضان لهذا العام تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة، لدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في حياة الناس، والحد من وطأة المعاناة.