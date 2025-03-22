إفطار جماعي لتعزيز التلاحم المجتمعي في «بيت العائلة الإبراهيمية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، إفطاراً جماعياً في بيت العائلة الإبراهيمية، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وحمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الأديان المختلفة، في مشهد يعكس قيم التسامح والتآخي التي تتميز بها إمارة أبوظبي.

جاء تنظيم الإفطار في بيت العائلة الإبراهيمية تزامناً مع عام المجتمع، وفي إطار جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز التلاحم والتعايش المجتمعي، وتأكيداً على نهج الإمارة الراسخ في بناء مجتمعٍ متماسك يسوده التنوع الثقافي والديني، حيث يشكل هذا الصرح الحضاري رمزاً عالمياً للتعايش الإنساني، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الجميع

وأكدت دائرة تنمية المجتمع، أن الإفطار الجماعي يأتي كجزء من سلسلة لقاءات سنوية متواصلة، تعكس الحرص على الالتقاء برجال الدين من مختلف الديانات، انطلاقاً من دورهم المهم في تعزيز الروابط بين الجاليات، ونشر ثقافة التعايش المشترك، وتعميق أسس الاحترام المتبادل بين مختلف الأديان والثقافات، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام المتبادل والتآخي.

من جهته، أكد معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن الإفطار الجماعي السنوي فرصة مهمة لتجسيد القيم التي قام عليها مجتمع إمارة أبوظبي، والذي يرتكز على التسامح والتعايش، حيث نؤكد من خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الإنسانية بين مختلف أفراد وفئات المجتمع، ودعم سبل الحوار والتفاهم المشترك، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر تكافلاً وانسجاماً.

وأكد معاليه أن رجال الدين يلعبون دوراً محورياً في المجتمع، حيث يسهمون في نشر الوعي المجتمعي بين جالياتهم، ودورهم في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، كما يشاركون بفاعلية في مختلف المناسبات الاجتماعية والأعمال التطوعية التي تعكس انتماءهم للوطن وحرصهم على تعزيز النسيج الاجتماعي المتماسك.

وفي ختام الفعالية، ثمن رجال الدين هذه اللقاءات التي تعد فرصة كبيرة في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وبناء شراكات قوية بين مختلف الجهات المجتمعية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدائرة، ويساهم في تحقيق رؤية أبوظبي كمدينة عالمية تحتضن التنوع، وتحتفي بالتسامح والتعايش السلمي.

تحسين جودة الحياة

تواصل دائرة تنمية المجتمع تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري، انطلاقاً من دورها كجهة تنظيمية مسؤولة عن القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، حيث تعمل على تعزيز السياسات والبرامج الهادفة التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وخلق بيئة داعمة تلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع رؤيتها نحو توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.