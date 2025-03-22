وكيل دائرة الطاقة: أبوظبي حققت إنجازات ملموسة في إدارة الموارد المائية

أبوظبي (وام)

قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن «اليوم العالمي للمياه» مناسبة مهمة تهدف إلى تحفيز العمل الجماعي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية واستدامتها. وأضاف الرميثي أن هذه المناسبة، التي تصادف 22 مارس من كل عام، تشكل فرصة لتوجيه الجهود العالمية نحو قضايا المياه، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المائية التي يواجهها العالم، لضمان توفير المياه للأجيال القادمة. وأوضح أن أبوظبي حققت إنجازات بارزة في مجال إدارة الموارد المائية واستدامتها، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الرائدة والمبادرات التي تسهم في تأمين الطلب المتزايد على المياه لجميع فئات المجتمع.

وقال الرميثي: «في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، تواصل دائرة الطاقة في أبوظبي، تنفيذ حملات التوعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن الاستخدام غير المسؤول للموارد المائية». وأضاف أن هذه الحملات تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات، من أجل تعزيز ثقافة الاستدامة، وتوعية الجميع بأهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي.