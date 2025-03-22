الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخارجية» تشارك في مؤتمر دولي حول معالجة الأمن المائي

الملك تشارلز في حديث مع عبدالله بالعلاء (وام)
23 مارس 2025 02:46

لندن (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: تعزيز الابتكار لمواجهة تحديات ندرة المياه
وكيل دائرة الطاقة: أبوظبي حققت إنجازات ملموسة في إدارة الموارد المائية

شارك عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع وزاري عقدته وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة حول «معالجة الأمن المائي عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية»؛ بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل وقيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية. كما شارك بالعلاء في حفل استقبال استضافه جلالة الملك تشارلز الثالث تحت عنوان «المياه والمناخ»، وذلك بالتعاون مع منظمة «ووتر إيد»، في قصر باكينغهام.  وترأست الاجتماع الوزاري الذي انعقد قبل أيام من اليوم العالمي للمياه «22 مارس»، معالي البارونة تشابمان، وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي التي جمعت عدداً من الوزراء، من بينهم وزراء من المغرب والسنغال ونيجيريا ونيبال وبنغلاديش، بالإضافة إلى كبار القادة من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وبرنامج الأمم المتحدة للمياه وبرنامج المعونة المائية واللجنة العالمية لاقتصادات المياه؛ وذلك بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية على مدار العام المقبل من أجل تحقيق تحول منهجي ومسؤول في معالجة أمن المياه عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية.
وسلط بالعلاء، خلال الجلسة، الضوء على جهود دولة الإمارات للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد أن المؤتمر يسعى للتركيز على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وأن «هذا الهدف مُحفّز ومُمكّن لجميع أهدافنا المجتمعية والبيئية والاقتصادية العالمية».
وبناءً على مناقشات الاجتماع الوزاري، اتفق المشاركون على استغلال الفترة الحاسمة خلال العام المقبل للبناء والمحافظة على استدامة العمل في مجال توفير المياه النظيفة، بما يُمكّن من تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على بناء شراكات متعددة الأطراف لدفع حلول مبتكرة وشاملة وقابلة للتطوير لأزمة المياه، والتعاون مع العمليات الأممية القائمة لتعزيز دمج المياه في جدول الأعمال الدولي متعدد الأطراف.

وزارة الخارجية
الأمن المائي
الطاقة
المملكة المتحدة
اليوم العالمي للمياه
آخر الأخبار
توزيع الملابس الشتوية على أطفال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل إغاثة النازحين وسط غزة
اليوم 02:48
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لقصف جوي ليلي بمدينة زابوريزهيا الأوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية
اليوم 02:48
مسافرون في مناطق الانتظار بمبنى الركاب رقم 5 بمطار هيثرو الدولي (رويترز)
الأخبار العالمية
مطار هيثرو يستأنف عملياته ومسافرون يتأخرون لأيام
اليوم 02:48
وزيرة خارجية النمسا، خلال مؤتمر صحفي في فيينا (وكالات)
الأخبار العالمية
النمسا تدعم توسيع الاتحاد الأوروبي
اليوم 02:48
سيارة تابعة للشرطة الفرنسية (وكالات)
الأخبار العالمية
السلطات الفرنسية تنقذ 168 مهاجراً
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©