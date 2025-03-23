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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده
23 مارس 2025 10:16

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
باكستان
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