"طرق دبي" تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم جسراً رئيساً ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، بطول 1210 أمتار وسعة ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية 4800 مركبة في الساعة، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية من جسر إنفينيتي باتجاه شارع الشيخ راشد.



وتشمل المرحلة الرابعة تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي 3.1 كيلومترات، بطاقة استيعابية 19400 مركبة في الساعة، إلى جانب تطوير شارع الشيخ راشد بين تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد وتقاطع الصقر على شارع الميناء، وتطوير التقاطعات السطحية على شوارع جميرا والميناء والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إضافة إلى إنشاء جسرين للمشاة على شارعي الشيخ راشد والميناء.





وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن المشروع يأتي لمواكبة التنمية واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة بلغت 90%، وأن من المقرر افتتاح جسرين إضافيين في الربع الثاني من العام الجاري، أحدهما بطول 780 متراً بسعة ثلاثة مسارات، والآخر بطول 985 متراً بسعة مسارين، بطاقة استيعابية إجمالية 8000 مركبة في الساعة.





وكانت الهيئة افتتحت في ديسمبر الماضي جسراً بطول 1335 متراً بسعة ثلاثة مسارات، كما افتتحت مطلع العام الجاري جسراً بطول 605 أمتار بسعة مسارين، ليصل إجمالي الجسور المنجزة ضمن المشروع إلى أربعة جسور حتى الآن.

ويعد مشروع تطوير محور الشندغة من أضخم مشاريع البنية التحتية في دبي، ويمتد على طول 13 كيلومتراً، شاملاً تطوير 15 تقاطعاً رئيساً، ويخدم مناطق ديرة وبر دبي والمشاريع التطويرية المحيطة، حيث يُتوقع أن يسهم في تقليل زمن الرحلة على المحور من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول 2030، ما يحقق وفراً اقتصادياً يقدر بـ 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.