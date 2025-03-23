الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"طرق دبي" تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة

"طرق دبي" تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة
23 مارس 2025 12:46

 افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم جسراً رئيساً ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، بطول 1210 أمتار وسعة ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية 4800 مركبة في الساعة، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية من جسر إنفينيتي باتجاه شارع الشيخ راشد.


وتشمل المرحلة الرابعة تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي 3.1 كيلومترات، بطاقة استيعابية 19400 مركبة في الساعة، إلى جانب تطوير شارع الشيخ راشد بين تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد وتقاطع الصقر على شارع الميناء، وتطوير التقاطعات السطحية على شوارع جميرا والميناء والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إضافة إلى إنشاء جسرين للمشاة على شارعي الشيخ راشد والميناء.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن المشروع يأتي لمواكبة التنمية واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة بلغت 90%، وأن من المقرر افتتاح جسرين إضافيين في الربع الثاني من العام الجاري، أحدهما بطول 780 متراً بسعة ثلاثة مسارات، والآخر بطول 985 متراً بسعة مسارين، بطاقة استيعابية إجمالية 8000 مركبة في الساعة.

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029
مانسيل يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي»

وكانت الهيئة افتتحت في ديسمبر الماضي جسراً بطول 1335 متراً بسعة ثلاثة مسارات، كما افتتحت مطلع العام الجاري جسراً بطول 605 أمتار بسعة مسارين، ليصل إجمالي الجسور المنجزة ضمن المشروع إلى أربعة جسور حتى الآن.

ويعد مشروع تطوير محور الشندغة من أضخم مشاريع البنية التحتية في دبي، ويمتد على طول 13 كيلومتراً، شاملاً تطوير 15 تقاطعاً رئيساً، ويخدم مناطق ديرة وبر دبي والمشاريع التطويرية المحيطة، حيث يُتوقع أن يسهم في تقليل زمن الرحلة على المحور من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول 2030، ما يحقق وفراً اقتصادياً يقدر بـ 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.

المصدر: وام
طرق دبي
دبي
آخر الأخبار
شعار شرطة الفجيرة
علوم الدار
شرطة الفجيرة تعلن وفاة مواطن في حادث دراجة نارية
اليوم 19:12
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
الرياضة
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
اليوم 18:00
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
التعليم والمعرفة
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
اليوم 17:24
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
اليوم 17:22
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
علوم الدار
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
اليوم 17:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©