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التعليم والمعرفة

"مكتبات الشارقة" تجمع 45 مستعرباً في جولة لاستكشاف ذاكرة الإمارة

"مكتبات الشارقة" تجمع 45 مستعرباً في جولة لاستكشاف ذاكرة الإمارة
23 مارس 2025 16:10

نظّمت "مكتبات الشارقة" بالتعاون مع "مجمع اللغة العربية بالشارقة" فعالية ثقافية بعنوان "النهضة الثقافية" استضافت خلالها وفداً من المستعربين الدارسين في الجامعة القاسمية ضمّ 24 طالباً و21 طالبة شاركوا في جولة ثقافية شملت مكتبة كلباء العامة وعدداً من المعالم التاريخية والثقافية والسياحية في مدينة خورفكان بهدف تعزيز فهمهم للثقافة الإماراتية والعربية والتعرف على دور المكتبات العامة في نشر المعرفة وبناء الجسور الحضارية.

وجاءت الجولة الثقافية في إطار احتفالات مكتبات الشارقة بمرور مئة عام على تأسيسها تأكيداً على دورها في ترسيخ الثقافة والمعرفة على مدار قرن من الزمن وترسيخ مكانتها كجسر يربط بين الحضارات وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية المكتبات العامة باعتبارها منصات حيوية لنشر العلم والمعرفة وتعزيز الحوار الثقافي بين الطلاب المستعربين المتخصصين في الأدب العربي بما يساهم في بناء جسور التواصل بين الثقافات.

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وعبّر الدارسون المستعربون المشاركون في الجولة الثقافية عن إعجابهم بالخدمات التي توفرها مكتبات الشارقة واعتبروها منارات معرفية ومجتمعية متكاملة تلبي احتياجات القرّاء وتوفر بيئة غنية بالعلم والتواصل الثقافي.

المصدر: وام
مكتبات الشارقة
الشارقة
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