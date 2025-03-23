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هزاع بن زايد يزور سعيد بن طحنون بن محمد ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

هزاع بن زايد يزور سعيد بن طحنون بن محمد ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان
23 مارس 2025 22:45

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، في منزله في منطقة العين.

 ورحب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان وأفراد أسرته والحضور بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، التي تعكس النهج الراسخ للقيادة الحكيمة في تعزيز التواصل المستمر مع أفراد المجتمع.
 وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تؤكد عمق الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع الإماراتي.

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 كما تبادل سموه التهاني والتبريكات مع معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان والحضور بمناسبة شهر رمضان الفضيل، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها والمقيمين على أرضها بالمزيد من الرفعة والازدهار، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

يأتي هذا اللقاء تجسيداً للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز التواصل وترسيخ قيم التآخي والتآزر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
سعيد بن طحنون
التهاني
شهر رمضان
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