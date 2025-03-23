الإثنين 24 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء الشارقة»: توصيل المياه لـ 3224 مشروعاً

«كهرباء الشارقة»: توصيل المياه لـ 3224 مشروعاً
24 مارس 2025 02:43

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين
«الشارقة الخيرية» تضع حجر الأساس لمسجد «العلم نور» في القاهرة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل المياه لعدد 3224 مشروعاً جديداً خلال عام 2024، وفق أفضل المواصفات، تضمنت توصيل الخدمات لعدد 20.54 فيلا سكنية وتجارية و163 مبنى تجارياً، بالإضافة إلى 619 منشأة صناعية، كما تم التوصيل لعدد 50 مشروعاً حكومياً، وبلغ عدد المساجد التي تم ربطها بشبكة المياه 21 مسجداً. وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن «الهيئة» تعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوصيل المياه إلى المباني السكنية، والتجارية، والصناعية، والمشروعات الحكومية في المناطق كافة بإمارة الشارقة، وفق أفضل المواصفات، بعد إنجاز المنشأة وتسلم طلبات التوصيل الدائم للمياه، وتعمل «الهيئة» باستمرار على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأشار إلى أنه تم توصيل خدمات المياه للمشاريع الخاصة بهيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة، وتم تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لتحسين التوصيلات وجودة المياه في مناطق اليرموك، الحمرية، الصناعية 1، 2، الفشت، والعمل على تحسين جودة ضغط المياه في ضاحية الرحمانية، وتحرص «الهيئة» على تسهيل كل الإجراءات التي تسهم في التيسير على المتعاملين، وسرعة إنجاز الخدمات.

كهرباء الشارقة
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
المياه
آخر الأخبار
ميان طنطاوي تلقي بيان الإمارات خلال اجتماع أممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمشاركة كاملة للمرأة في السلام والأمن
24 مارس 2025
فندق «ريتز كارلتون» بالرياض حيث تجري محادثات حول وقف الحرب الأوكرانية الروسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي وحذر روسي في المحادثات حول أوكرانيا
24 مارس 2025
تصاعد أعمدة الدخان من موقع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آليات عسكرية إسرائيلية تجتاز الحدود إلى جنوب لبنان
24 مارس 2025
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدثة «اليونسيف» في دمشق لـ«الاتحاد»: أطفال سوريا يواجهون تحديات غير مسبوقة
24 مارس 2025
خليفة المرر يترأس وفد الإمارات بالاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في القاهرة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«وزاري عربي إسلامي» يدعو إلى عودة وقف إطلاق النار في غزة
24 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©