«كهرباء الشارقة»: توصيل المياه لـ 3224 مشروعاً

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل المياه لعدد 3224 مشروعاً جديداً خلال عام 2024، وفق أفضل المواصفات، تضمنت توصيل الخدمات لعدد 20.54 فيلا سكنية وتجارية و163 مبنى تجارياً، بالإضافة إلى 619 منشأة صناعية، كما تم التوصيل لعدد 50 مشروعاً حكومياً، وبلغ عدد المساجد التي تم ربطها بشبكة المياه 21 مسجداً. وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن «الهيئة» تعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوصيل المياه إلى المباني السكنية، والتجارية، والصناعية، والمشروعات الحكومية في المناطق كافة بإمارة الشارقة، وفق أفضل المواصفات، بعد إنجاز المنشأة وتسلم طلبات التوصيل الدائم للمياه، وتعمل «الهيئة» باستمرار على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأشار إلى أنه تم توصيل خدمات المياه للمشاريع الخاصة بهيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة، وتم تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لتحسين التوصيلات وجودة المياه في مناطق اليرموك، الحمرية، الصناعية 1، 2، الفشت، والعمل على تحسين جودة ضغط المياه في ضاحية الرحمانية، وتحرص «الهيئة» على تسهيل كل الإجراءات التي تسهم في التيسير على المتعاملين، وسرعة إنجاز الخدمات.