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7593 مستفيداً من كسوة العيد وزكاة الفطر

7593 مستفيداً من كسوة العيد وزكاة الفطر
24 مارس 2025 02:43

هالة الخياط (أبوظبي)

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يباشر مركز مدينة أبوظبي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع زكاة الفطر وكسوة عيد الفطر خلال الأيام المقبلة من الشهر الفضيل على الأسر المتعففة والمعوزة.
ويستفيد من برنامج زكاة الفطر خلال الشهر الفضيل 7107 أشخاص على مستوى مدينة أبوظبي وضواحيها بقيمة مليون و560 ألف درهم، فيما يستفيد من برنامج كسوة العيد 486 شخصاً بقيمة 145.800درهم.
ويُعد برنامج كسوة العيد وزكاة الفطر من المبادرات الخيرية، التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن حملة «رمضان: عطاء مستمر» والتي تهدف إلى إدخال الفرحة على قلوب المحتاجين والفئات الأقل حظاً داخل الإمارات وخارجها خلال شهر رمضان المبارك.
ويهدف كل من برنامجي «كسوة العيد» و«زكاة الفطر» إلى دعم الأسر المحتاجة والمستحقة، وتوفير ملابس العيد الجديدة للأطفال والأيتام والمحتاجين لإدخال السرور عليهم في يوم العيد، وتعزيز التكافل الاجتماعي وقيم العطاء، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان، إلى جانب ترسيخ ثقافة التراحم والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإماراتي.
ويُعد برنامجي كسوة العيد وزكاة الفطر من أهم المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان الفضيل، حيث يجسدان روح العطاء والتضامن الاجتماعي، ويعكسان رؤية دولة الإمارات في دعم المحتاجين وتعزيز العمل الخيري المستدام.
ودعت الهيئة أهل الخير إلى المساهمة في مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية، مبينةً أن المساهمة في برنامج المير الرمضاني تتمثل بالتبرع بـ250 درهماً، و15 درهماً لإفطار صائم، و25 درهماً للتبرع بزكاة الفطر، و50 درهماً لكسوة العيد، و20 درهماً إفطار صائم.
 وخصّصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مواقع لجمع التبرعات لحملة رمضان في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية، وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

أبوظبي
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