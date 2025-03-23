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«الشارقة الخيرية» تضع حجر الأساس لمسجد «العلم نور» في القاهرة

«الشارقة الخيرية» تضع حجر الأساس لمسجد «العلم نور» في القاهرة
24 مارس 2025 02:43

الشارقة (الاتحاد)

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قام وفد من جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، بوضع حجر الأساس لمسجد «العلم نور» في حي التجمع في القاهرة.
وسيتم تشييد المسجد على مساحة 696 متراً مربعاً، يتسع لنحو 1000 مصلٍّ، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون درهم تقريباً، ويضم قاعة للمناسبات في الدور السفلي، ومن المتوقع إنجازه خلال عام، ليكون منارة دينية ومجتمعية تضاف إلى حزمة المشاريع الخيرية والإنشائية التي نفذتها الجمعية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: «إن هذا المشروع يأتي في إطار التزام الجمعية بنهج دولة الإمارات في دعم المشاريع الخيرية والتنموية في مختلف أنحاء العالم، خاصةً في الدول الشقيقة والصديقة، وأن بناء المساجد يعكس قيم التسامح والتراحم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعزز رسالة الإمارات الإنسانية القائمة على العطاء والبذل في سبيل الخير».  وأضاف ابن بيات: «نحن حريصون على أن يكون هذا المسجد أكثر من مجرد مكان للصلاة، بل مركز يعزز الوعي الديني والثقافي، حيث سيتم تخصيص مساحات لحلقات تحفيظ القرآن الكريم والدروس الدينية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً».
وأكد أن جمعية الشارقة الخيرية مستمرة في دعم وتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية التي تعود بالنفع على المجتمعات المحتاجة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني على مستوى العالم.
يُذكر أن تسمية المسجد باسم «العلم نور» يأتي تقديراً للمعلمين الذين أفنوا حياتهم في عمليات التدريس في إمارة الشارقة وبذلوا جهوداً كبيرة في الارتقاء بالعملية التعليمية.

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
صقر بن محمد القاسمي
القاهرة
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