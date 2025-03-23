فتح باب التسجيل في «دبي لخبراء المستقبل»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، البرنامج الحكومي الأول من نوعه في العالم الذي تم تطويره بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي لإعداد خبراء المستقبل في مختلف القطاعات، وتعزيز مساهمتهم في تطوير مشاريع وأبحاث مستقبلية وسياسات ومبادرات قائمة على الابتكار، وتعزيز جاهزية جهات عملهم للمستقبل.

يستهدف البرنامج الموظفين المواطنين من فئة الإدارة الوسطى أو العليا في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، ويوفر لهم فرصة ليصبحوا خبراء في استشراف المستقبل، ويسهموا في بناء مستقبل دبي من خلال خبراتهم، ويستفيدوا من خبرات وتجارب نخبة من الخبراء والمختصين في مجال استشراف المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تمكين خبراء المستقبل هو ضمان لاستدامة ريادة دبي في مختلف المجالات والمؤشرات، لا سيما في قطاع التخطيط الاستراتيجي والابتكار الحكومي، لافتاً إلى أن التعاون المستمر للعام الخامس على التوالي بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي في «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، يترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بضرورة تمكين المواهب الوطنية وتزويدها بالمهارات والأدوات المعرفية لاستشراف المستقبل.

وقال الجزيري: «برنامج دبي لخبراء المستقبل هدفه تدريب نخبة من الكفاءات القيادية الوطنية والمتخصصة في هذا المجال ضمن مختلف القطاعات الحيوية في حكومة دبي، وتطوير القدرات الاستشرافية في القطاع الحكومي، وتزويد الجهات الحكومية بقدرات تخيل وتصميم وتنفيذ أفضل مستقبل ممكن، وصولاً إلى تحقيق تحوّل نوعي شامل في ممارسات استشراف المستقبل، لتبقى دبي في مقدمة المدن الأكثر جاهزية للمستقبل».

ويشمل برنامج دبي لخبراء المستقبل مستويين هما محلل المستقبل المعتمد، وتنفيذي المستقبل المعتمد. حيث يقدم المستوى الأول تجربة تعليمية مكثفة وعملية للمنتسبين لتطوير الممارسات والكفاءة الاستشرافية، عبر تطبيقات عملية تشمل جميع مراحل استشراف المستقبل، وتتضمن مشروعاً بحثياً عن سيناريوهات مستقبلية لمدينة دبي، وتمتد فترة هذا المستوى من مايو حتى يونيو 2025.

أما المستوى الثاني بعنوان «تنفيذي المستقبل المعتمد»، فيجمع بين التعلم القائم على المشاريع، حيث يقوم المشاركون بتحديد نطاق مشروع استشرافي يتناول فجوة مستقبلية أو فرصة ذات صلة بمؤسساتهم أو قطاعاتهم أو مدينة دبي، مع تقديم مشروع إبداعي يتضمن توصيات واضحة وخطة تنفيذ محكمة. ويستمر المستوى الثاني من سبتمبر حتى أكتوبر 2025.

تنوع التعلّم والتدريب

يتميز برنامج دبي لخبراء المستقبل بالتنوّع في عناصر التعلّم والتدريب التي تجمع بين النظريات والتطبيق، وتشمل الدورات التدريبية وورش العمل مع خبراء ومتحدثين رئيسيين، ودراسات حالة، وأنشطة للتواصل الاجتماعي وبناء علاقات مهنية، وجلسات إرشاد فردية وجماعية، ورحلات وزيارات ميدانية، إضافة إلى مشروع استشراف المستقبل.

ويقدم برنامج دبي لخبراء المستقبل مزايا نوعية لمنتسبيه، منها الحصول على شهادة معتمدة من مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجال استشراف المستقبل، والانضمام إلى مجتمع محلي وعالمي وشبكة زمالة متميزة من الخبراء في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى فرص للمشاركة في فعاليات ودورات حصرية من مؤسسة دبي للمستقبل.

ويستمر البرنامج في استقبال طلبات التسجيل حتى 17 أبريل 2025، ويمكن للأفراد التقدم بطلباتهم عبر الرابط (www.dubaifuture.ae/ar/deep-2025)، كما يتلقى طلبات ترشيحات المؤسسات المخصصة للجهات الحكومية في دبي من الموظفين الراغبين بالانضمام للبرنامج على البريد الإلكتروني (deep@dubaifuture.ae).