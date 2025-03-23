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أنور قرقاش: نجاح زيارة طحنون بن زايد للولايات المتحدة يعكس مصداقية الإمارات

أنور قرقاش: نجاح زيارة طحنون بن زايد للولايات المتحدة يعكس مصداقية الإمارات
24 مارس 2025 02:44

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الزيارة الناجحة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة، والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها، تعكس مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي، إضافة إلى رؤية قيادتها لمفهوم النمو والازدهار في المرحلة القادمة.

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وقال معاليه على منصة «إكس»: «الزيارة الناجحة للشيخ طحنون بن زايد إلى الولايات المتحدة، والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها، تعكس في تقديري مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي، إضافة إلى رؤية قيادتها لمفهوم النمو والازدهار في المرحلة القادمة». وأضاف معاليه «حجم الاستثمارات في المحصلة مرتبط بالمصداقية والرؤية».

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