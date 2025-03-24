دبي تستضيف المؤتمر الدولي لجودة التعليم 22 أبريل

تستضيف دبي النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي لجودة التعليم، الذي تنظمه الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ضمن فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل، تحت شعار "ابتكارات الذكاء الاصطناعي: رؤى مستقبلية في تمكين المؤسسات العامة وتعزيز جودة التعليم".

ويستقطب المؤتمر أكثر من 400 مشارك من الباحثين والخبراء والطلاب، حيث استلمت اللجنة العلمية أكثر من 200 ورقة بحثية محلية ودولية، فيما يستمر استقبال المشاريع الطلابية حتى نهاية مارس الجاري، مع وصول عدد المشاركات حتى الآن إلى 30 مشروعًا مبتكرًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من المتحدثين من جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وشركات تقنية عالمية، مثل مايكروسوفت، وديل، وجوجل.

وستتناول النقاشات دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم، وتطوير الخدمات الحكومية عبر الحلول الرقمية الحديثة.

وتشمل الفعاليات جلسات رئيسية تناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية والخدمات الحكومية، إضافة إلى عروض بحثية حول أحدث الابتكارات في مجال التعليم الذكي، والتطبيقات التقنية التي تعزز الكفاءة المؤسسية.

ويؤكد المؤتمر التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بدعم الابتكار في الخدمات الحكومية وتعزيز البحث العلمي في التكنولوجيا، بما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.