جامعة أبوظبي تنضم إلى مبادرة "جامعات الجيل الرابع" العالمية

أعلنت جامعة أبوظبي اليوم عن انضمامها رسمياً إلى مبادرة "جامعات الجيل الرابع"، وهي تجمع عالمي للجامعات المتميزة التي تسعى لإعادة رسم ملامح التعليم والارتقاء بالبحث العلمي ودفع عجلة التنمية المجتمعية من خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.

وتسعى جامعة أبوظبي من خلال مواءمتها مع مبادرة «جامعات الجيل الرابع» إلى ترسيخ مكانتها ركيزة أساسية في منظومات الابتكار الإقليمية، موسعةً تأثيرها ليتجاوز حدود التعليم والبحث التقليديين.

وتهدف الجامعة، عبر التعاون المثمر مع مؤسسات عالمية مرموقة، إلى الاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات لتعزيز دورها المتطور في قطاع التعليم العالي.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي إنه في ظلّ تسارع وتيرة التطورات العالمية، تُعدّ المبادرات المميزة مثل "جامعة الجيل الرابع" ضروريةً لتعزيز الابتكار والمرونة في مواجهة تحديات عصرنا المعقدة.

وأكد التزام جامعة أبوظبي برفع مستوى التميّز الأكاديمي وتمكين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من الحصول على الأدوات اللازمة لإحداث تغييرٍ إيجابي وفعّال في المنطقة وخارجها، وأضاف أنه من خلال شراكاتنا مع مؤسسات عالمية مرموقة، نستفيد من رؤى واستراتيجيات مبتكرة تُعزز من جاهزية خريجينا للنجاح والريادة في عالم متصل ومترابط.

وقال إن هذه الشراكة تجسد رؤيتنا لإعادة تعريف التعليم العالي كقوة محركة للتقدم الاجتماعي والنمو التحويلي الذي يُحدث تغييرات جذرية وشاملة.

يتيح هذا التحالف لجامعة أبوظبي مع مجتمع جامعات الجيل الرابع تبادل المعرفة التحولية وأفضل الممارسات، ما يسهم في ترسيخ قيم التعليم العالي وتعزيزها.

كما ستتاح للجامعة فرصة الوصول إلى رؤى قائمة على البيانات تُعزز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ما يدعم تطوير إطار عمل مشترك للتأثير ويُعزز ريادتها الفكرية في مجال الابتكار في قطاع التعليم العالي.