"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم الاثنين.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 34.8 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 34.8 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 34.8°C in Kalba (Sharjah) at 14:00 UAE Local time. pic.twitter.com/V6Xdbmignd— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 24, 2025