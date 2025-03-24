الإثنين 24 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
24 مارس 2025 17:47

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً، وصباح الأربعاء على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار نهاراً على اليابسة.
الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
الخليج العربي: شديد الإضطراب إلى مضطرب الموج.
وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والجزر الأول عند الساعة 17:00.
بحر عمان: مضطرب الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:47 والمد الثاني عند الساعة 06:56 والجزر الأول عند الساعة 12:28 والجزر الثاني عند الساعة 01:51.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
الحرارة العظمى - الحرارة الصغرى - الرطوبة العظمى - الرطوبة الصغرى.
أبوظبي 27 18 80 40
دبي 26 20 85 40
الشارقة 26 19 90 40
عجمان 25 20 70 45
أم القيوين 24 19 90 35
رأس الخيمة 26 17 90 40
الفجيرة 28 18 75 30
العين 26 15 90 35
ليوا 25 14 90 30
الرويس 24 19 70 30
السلع 26 16 80 20
دلما 24 20 70 30
طنب الكبرى / الصغرى 25 19 80 30
أبو موسى 24 19 80 40

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة
توقعات بسقوط أمطار غداً
المصدر: وام
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تحاكم أشخاصا بتهمة التخطيط لأعمال عنف
اليوم 21:06
5 سيناريوهات يفكر فيها ميسي بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
الرياضة
5 سيناريوهات يفكر فيها ميسي بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
اليوم 20:58
الصحافة الإيطالية تصب جام غضبها على فيراري ومنتخب الكرة
الرياضة
الصحافة الإيطالية تصب جام غضبها على فيراري ومنتخب الكرة
اليوم 20:49
الفندق المستضيف لمحادثات أميركية روسية في السعودية بشأن أوكرانيا
الأخبار العالمية
محادثات أميركية روسية في السعودية بشأن الأزمة الأوكرانية
اليوم 20:37
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجري مناورات بحرية مع دول أفريقية
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©