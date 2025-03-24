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علوم الدار

ورش عمل للتوعية بأنظمة تقييم الأداء والقيد والتصنيف في «تم»

ورشة تقييم الأداء (من المصدر)
25 مارس 2025 03:42

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن، عدداً من ورش العمل التوعوية خلال الربع الأول من العام الجاري، استهدفت المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي، والمنشآت الهندسية العاملة في الإمارة، من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية.
وهدفت الورش إلى توعية العاملين في المنشآت الهندسية بنظام تقييم الأداء والتميز الهندسي وأهدافه وطرق القياس، ونظام وتعليمات التصنيف، وشرح خطوات التقديم على خدمات التصنيف في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب من المهندسين والمنشأة الهندسية تقديمها في طلب القيد، وتقييم الأداء والتصنيف، وكذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة القيد والتصنيف.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي، والمنشآت الهندسية من شركات مقاولات ومكاتب استشارية هندسية، إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين من خلال منصة «تم» للحصول على البطاقات التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها مختلف بلديات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء.
فئة القيد
تحث بلدية مدينة أبوظبي المهندسين أصحاب النشاط على ترقية فئة القيد من مهندس مزاول إلى مهندس متخصّص، حيث إنها تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم المهنية، وتؤكد على كفاءتهم وخبرتهم ومعرفتهم بالتشريعات واللوائح والأدلة الفنية الهندسية الصادرة من الدائرة في مجال تخصصهم، مما يعكس التزام المهندسين بالتميز المهني والمساهمة في تطوير قطاع الهندسة.

برنامج تقييم الأداء
بلدية أبوظبي
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