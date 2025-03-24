الثلاثاء 25 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام مسابقة «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» للقرآن الكريم

جانب من فعاليات المسابقة (من المصدر)
25 مارس 2025 03:42

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
1936 منتسبة في الختمة الرمضانية لرياض القرآن من «إسلامية دبي»
في أولى فعاليات المجلس الرمضاني لـ«مركز الاتحاد للأخبار».. رضوان السيد يستشرف تحديات «الدولة الوطنية»

شهد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اختتام النسخة الثالثة من مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات في دولة الإمارات. 
وتضمنت المسابقة أربعة مستويات، حيث جاء المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد، وحصل فيه الطالب آدم عيسى عبدالله من الجامعة القاسمية على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني مشترك مسعود نور أحمد محمد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وودي ساليه من الجامعة القاسمية، فيما حصل على المركز الثالث أيمن الشريفي الإدريسي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
وفي المستوى الثاني لحفظ نصف القرآن مع التجويد في فئة الطلبة المواطنين، حصل المتسابق إبراهيم معمر علي بانبيله من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركز الأول، وعبدالله محمد القايدي من نفس الجامعة على المركز الثاني، وفي ذات المستوى المخصص للطلاب الدوليين، حصل على المركز الأول ناصر الدين إبراهيم من الجامعة القاسمية، وحصلت على المركز الثاني هاجر المرابط من نفس الجامعة، فيما حصلت على المركز الثالث هيبة حسن من جامعة الوصل.
فيما جاء المستوى الثالث لحفظ خمسة أجزاء من القرآن، وحصل يوسف جهرام البلوشي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركز الأول، فيما حصلت صفية علي سالم من نفس الجامعة على المركز الثاني.
وفي الرابع المخصص لحسن الصوت والأداء حصل المتسابق مفتخر رزاق من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركز الأول، وأنس راشد من الجامعة القاسمية على المركز الثاني، ومحمد عبد اللطيف الحمادي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركز الثالث.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
القرآن الكريم
د.خليفة مبارك الظاهري
آخر الأخبار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
علوم الدار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
24 مارس 2025
طفل فلسطيني يجلس بينما يفتش آخرون في أنقاض منزل مدمر بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
15 ألف طفل قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023
اليوم 03:44
أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون يدعو إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار
اليوم 03:44
كايا كالاس خلال المؤتمر الصحفي (وكالات)
الأخبار العالمية
أوروبا: ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان تؤدي لمزيد من التصعيد
اليوم 03:44
فندق ريتز كارلتون حيث تُعقد محادثات بين روسيا والولايات المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
«محادثات الرياض» تستعرض إمكانية استئناف اتفاقية الحبوب
اليوم 03:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©