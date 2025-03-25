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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجمهورية اليونانية بذكرى الاستقلال

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجمهورية اليونانية بذكرى الاستقلال
25 مارس 2025 13:13

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى فخامة كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية اليونانية.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية.

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