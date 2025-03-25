شرطة دبي توزّع 325 ألف وجبة إفطار للسائقين

وزّعت شرطة دبي أكثر من 325 ألفاً و250 وجبة إفطار على السائقين منذ بداية شهر رمضان، ضمن مبادرة «رمضان بلا حوادث»، التي تهدف إلى نشر الوعي المروري والحد من الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة والاستعجال قبيل الإفطار.

وقال اللواء سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن المبادرة نُفذت بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني، واللجنة العليا للتشريعات، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دبي الخيرية، وهيئة دبي الطبية، وهيئة دبي الرقمية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز حماية الدولي، وصحيفة الإمارات اليوم، ومجموعة أستر، ومجموعة ليسترين، وصيدلية ميدسفن، وصيدلية لايف، وبمشاركة أكثر من 375 متطوعاً.