الثلاثاء 25 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مطار الشارقة يستعد لاستقبال نصف مليون مسافر في إجازة العيد

مطار الشارقة يستعد لاستقبال نصف مليون مسافر في إجازة العيد
25 مارس 2025 16:29

أكد مطار الشارقة جاهزيته الكاملة للتعامل بكفاءة مع الارتفاع القياسي المعتاد في حركة الطيران خلال إجازة عيد الفطر السعيد، إذ من المتوقع أن يستقبل أكثر من نصف مليون مسافر و3344 رحلة جوية في الفترة من 27 مارس الجاري إلى 6 أبريل المقبل.

وأكدت هيئة مطار الشارقة الدولي إتمامها جميع الاستعدادات التشغيلية واللوجستية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، والجهات المعنية في المطار؛ لضمان انسيابية العمليات وتقديم تجربة سفر متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

 

ووضعت الهيئة خطة تشغيلية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة العمليات خلال فترة الذروة، تتضمن توفير الموارد البشرية في جميع مواقع العمل مع التركيز على تعزيز فرق خدمة المتعاملين لضمان تقديم الدعم الفوري والمساعدة اللازمة للمسافرين وتهيئة جميع المرافق والخدمات الداعمة بما يحقق تجربة سفر رائدة وسلسة ويؤكد مكانة المطار كمركز رئيسي لحركة الطيران.

وتولي الهيئة أيضًا اهتمامًا خاصًا بتوفير تسهيلات مخصصة لكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة من خلال تجهيز مرافق مخصصة وخدمات مساندة تهيئ لهم أعلى مستوى من الراحة وتلبي احتياجاتهم أثناء السفر.

أخبار ذات صلة
مطار الشارقة يعزز حضوره العالمي في معرض بورصة برلين

ويواصل مطار الشارقة تعزيز تجربته الرقمية من خلال تشجيع المسافرين على استخدام التقنيات الذكية التي تتيح إنهاء إجراءات السفر بسهولة وكفاءة بما يسهم في تسريع حركة الدخول والخروج ويضمن تجربة سفر أكثر سلاسة وانسيابية في إطار استراتيجية المطار لمواكبة التحول الرقمي في قطاع الطيران وحرصه المستمر على تبني أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير منظومة خدماته وتقديم تجربة متكاملة للمسافرين.

كما تدعو هيئة مطار الشارقة الدولي جميع المسافرين إلى التواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الرحلة لضمان استكمال إجراءات السفر بكل يسر وراحة.

جدير بالذكر أن مطار الشارقة يرتبط بشبكة واسعة من الرحلات الجوية تمتد إلى أكثر من 100 وجهة دولية تغطي الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، وشمال وشرق إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا.

المصدر: وام
مطار الشارقة
العيد
آخر الأخبار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
علوم الدار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
24 مارس 2025
طقس الإمارات المتوقع غداً
علوم الدار
طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:25
يوليا كلوكنر خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الألماني الجديد
الأخبار العالمية
انتخاب يوليا كلوكنر رئيسة للبرلمان الألماني
اليوم 17:19
ميانمار تقلب الطاولة على أفغانستان في تصفيات أمم آسيا
الرياضة
ميانمار تقلب الطاولة على أفغانستان في تصفيات أمم آسيا
اليوم 17:11
ريس جيمس يحقق «الهدف» مع منتخب إنجلترا
الرياضة
ريس جيمس يحقق «الهدف» مع منتخب إنجلترا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©