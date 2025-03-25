مطار الشارقة يستعد لاستقبال نصف مليون مسافر في إجازة العيد

أكد مطار الشارقة جاهزيته الكاملة للتعامل بكفاءة مع الارتفاع القياسي المعتاد في حركة الطيران خلال إجازة عيد الفطر السعيد، إذ من المتوقع أن يستقبل أكثر من نصف مليون مسافر و3344 رحلة جوية في الفترة من 27 مارس الجاري إلى 6 أبريل المقبل.

وأكدت هيئة مطار الشارقة الدولي إتمامها جميع الاستعدادات التشغيلية واللوجستية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، والجهات المعنية في المطار؛ لضمان انسيابية العمليات وتقديم تجربة سفر متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

ووضعت الهيئة خطة تشغيلية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة العمليات خلال فترة الذروة، تتضمن توفير الموارد البشرية في جميع مواقع العمل مع التركيز على تعزيز فرق خدمة المتعاملين لضمان تقديم الدعم الفوري والمساعدة اللازمة للمسافرين وتهيئة جميع المرافق والخدمات الداعمة بما يحقق تجربة سفر رائدة وسلسة ويؤكد مكانة المطار كمركز رئيسي لحركة الطيران.

وتولي الهيئة أيضًا اهتمامًا خاصًا بتوفير تسهيلات مخصصة لكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة من خلال تجهيز مرافق مخصصة وخدمات مساندة تهيئ لهم أعلى مستوى من الراحة وتلبي احتياجاتهم أثناء السفر.

ويواصل مطار الشارقة تعزيز تجربته الرقمية من خلال تشجيع المسافرين على استخدام التقنيات الذكية التي تتيح إنهاء إجراءات السفر بسهولة وكفاءة بما يسهم في تسريع حركة الدخول والخروج ويضمن تجربة سفر أكثر سلاسة وانسيابية في إطار استراتيجية المطار لمواكبة التحول الرقمي في قطاع الطيران وحرصه المستمر على تبني أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير منظومة خدماته وتقديم تجربة متكاملة للمسافرين.

كما تدعو هيئة مطار الشارقة الدولي جميع المسافرين إلى التواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الرحلة لضمان استكمال إجراءات السفر بكل يسر وراحة.

جدير بالذكر أن مطار الشارقة يرتبط بشبكة واسعة من الرحلات الجوية تمتد إلى أكثر من 100 وجهة دولية تغطي الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، وشمال وشرق إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا.