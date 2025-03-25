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علوم الدار

طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
25 مارس 2025 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً على البحر نهاراً، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س،، والموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:10، والجزر الأول عند الساعة 17:43.
وفي بحر عمان الموج متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:14، والمد الثاني عند الساعة 07:54، والجزر الأول عند الساعة 13:23، والجزر الثاني عند الساعة 02:26.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة- الحرارة العظمى- الحرارة الصغرى- الرطوبة العظمى- الرطوبة الصغرى
أبوظبي 25 19 75 40
دبي 25 20 75 40
الشارقة 25 20 70 35
عجمان 26 22 80 35
أم القيوين 27 19 80 35
رأس الخيمة 26 16 70 35
الفجيرة 29 20 75 30
العين 26 15 80 30
ليوا 26 15 80 35
الرويس 26 18 85 30
السلع 26 15 85 20
دلما 24 18 85 30
طنب الكبرى / الصغرى 26 19 85 40
أبو موسى 26 19 85 50

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