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علوم الدار

"UAE PASS" تحصد الجائزة الذهبية في جوائز التحول الحكومي الدولية بلندن

"UAE PASS" تحصد الجائزة الذهبية في جوائز التحول الحكومي الدولية بلندن
25 مارس 2025 19:13

حققت الهوية الرقمية الإماراتية "UAE PASS" إنجازاً عالمياً بفوزها بالجائزة الذهبية في الدورة الـ 16 من جوائز التحول في القطاع الحكومي (IESE) 2025 في العاصمة البريطانية "لندن".
وجاء هذا التتويج المرموق ضمن فئة "الهيئة الدولية العامة"، وذلك في حدث عالمي يعد منصة لتكريم الابتكارات الرائدة في العمل الحكومي.
ومنحت مؤسسة "IESE" البريطانية غير الربحية هذه الجائزة بعد عملية تقييم دقيقة شملت 140 تجربة حكومية من مختلف أنحاء العالم، لتؤكد بذلك على التميز والجودة العالية التي تتمتع بها "UAE PASS".
وجاء التتويج تكريماً للجهود المشتركة بين هيئة دبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، بالشراكة مع وزارة الداخلية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "إن الفوز بهذه الجائزة تتويج لمسيرة التميز في مشروع الهوية الرقمية، الذي يعكس ثمرة التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ونحن نؤمن بأن الهوية الرقمية أصبحت جزءاً من أسلوب الحياة، وتلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الحياة الرقمية المتكاملة التي تسهل حياة الأفراد وتعزز الاقتصاد الرقمي".
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح مسيرة التحول الرقمي في الإمارات، وقال: "إن الهوية الرقمية مثال حي على العمل الوطني المشترك، ونحن على ثقة بأننا ماضون نحو مزيد من النجاحات تنفيذا لرؤية "نحن الإمارات 2031".
ويعد تطبيق الهوية الرقمية الإماراتية، أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة مثل بصمة الوجه للتحقق من الهوية، ويخدم أكثر من 340 جهة، منها 60 جهة اتحادية، و171 جهة محلية، و118 جهة خاصة، ويوفر أكثر من 15.000 خدمة رقمية، مما يجعله ركيزة رئيسية في منظومة التحول الرقمي بالدولة.

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