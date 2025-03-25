الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية الشيخة فاطمة.. مجلس الفجيرة للشباب ينظم مبادرة إفطار القيم الإماراتية

برعاية الشيخة فاطمة.. مجلس الفجيرة للشباب ينظم مبادرة إفطار القيم الإماراتية
25 مارس 2025 21:54

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم مجلس الفجيرة للشباب، مبادرة إفطار القيم الإماراتية، في قلعة الفجيرة، ضمن البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي، والتي تتماشى مع إعلان 2025 ليكون عام المجتمع.
حضر المبادرة، خالد النعيمي، مدير الهيئة الاتحادية للشباب، ومحمد الملا، عضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، ومنى المطيري، مديرة كليات التقنية العليا بالفجيرة، ويوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، وعدد من الحضور من جنسيات مختلفة.
وتعكس المبادرة روح التلاحم المجتمعي، من خلال فتح قنوات الحوار، وتعزيز الروابط والاجتماع على قيم الوحدة والاحترام والتعايش المتصلة في الهوية الإماراتية، وتعتبر المبادرة لكل بيت أو مجلس إماراتي استضافة إفطار القيم في شهر رمضان المبارك، وتمنح كل مقيم فرصة معايشة التجربة الرمضانية الإماراتية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
"الهلال الأحمر" يعزز الخدمات الصحية في حضرموت بافتتاح مركز حصيحصة
المصدر: وام
الشيخة فاطمة
الإمارات
أم الإمارات
مجلس الفجيرة للشباب
الفجيرة
رمضان
شهر رمضان
إفطار القيم الإماراتية
مبادرة إفطار القيم الإماراتية
آخر الأخبار
«ياس أكريس» بطل الجولة الثانية في «جولف أبوظبي»
الرياضة
«ياس أكريس» بطل الجولة الثانية في «جولف أبوظبي»
26 مارس 2025
محكمة أميركية تسمح لترامب بإيقاف برنامج اللاجئين مؤقتاً
الأخبار العالمية
محكمة أميركية تسمح لترامب بإيقاف برنامج اللاجئين مؤقتاً
26 مارس 2025
توزيع وجبات رمضانية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» في مريجيب الفهود
علوم الدار
توزيع وجبات رمضانية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» في مريجيب الفهود
26 مارس 2025
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
علوم الدار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
اليوم 23:02
الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على واردات الصلب
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على واردات الصلب
اليوم 22:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©