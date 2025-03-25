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علوم الدار

"الهلال الأحمر" يعزز الخدمات الصحية في حضرموت بافتتاح مركز حصيحصة

"الهلال الأحمر" يعزز الخدمات الصحية في حضرموت بافتتاح مركز حصيحصة
25 مارس 2025 21:46

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المركز الصحي في منطقة حصيحصة بمديرية "بروم ميفع" في محافظة حضرموت، وذلك في حفل رسمي أقيم تحت رعاية مبخوت مبارك بن ماضي محافظ حضرموت.
حضر حفل الافتتاح، عدد من المسؤولين اليمنيين، من بينهم الدكتور محمد صالح الجمحي، مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، والدكتور خالد الجوهي، المدير العام لمديرية بروم ميفع، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية وأعيان المنطقة.
وأعرب الدكتور محمد صالح الجمحي، عن خالص تقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذا الدعم الكبير مؤكداً التزام مكتب الصحة والسكان بتنفيذ عدد من المشاريع والمرافق الصحية بالمديريات، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء والمانحين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية في ساحل حضرموت.
وثمن الدكتور خالد الجوهي، دعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمركز الصحي، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.
يذكر أن المركز الصحي الجديد سيخدم حوالي 4000 نسمة من سكان منطقة حصيحصة والمناطق المجاورة، وسيوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة وحوادث الطرق، كما يحتوي المركز على البرامج الصحية الأربعة للرعاية الصحية الأولية.

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المصدر: وام
حضرموت
اليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
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