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علوم الدار

شرطة أبوظبي تساهم في تعزيز ثقافة القراءة خلال «معرض الابتكار»

شرطة أبوظبي تساهم في تعزيز ثقافة القراءة خلال «معرض الابتكار»
25 مارس 2025 22:29

شاركت لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في فعالية «معرض الابتكار»، الذي نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تزامناً مع شهر القراءة 2025.
تضمنت المشاركة تعريف الزوار بأهداف اللجنة ومبادراتها، مثل مبادرة «امنح كتابك حياة جديدة»، التي تشجع على القراءة اليومية لتنمية القدرات الفكرية والمعرفية ومبادرة «بلمسة.. كلنا نقرأ»، التي تتيح للقارئ الاستفادة من ملخصات كتب متنوعة عبر مسح QR Code لعرض مقاطع فيديو قصيرة، متوافرة في أماكن مختلفة داخل المراكز الشرطية.
كما تم توزيع إصدارات شرطة أبوظبي بهدف نشر ثقافة المطالعة والتحفيز على القراءة والمعرفة.
وأوضح الرائد أحمد عبد الله المهيري، نائب رئيس اللجنة، أن الفعالية ركزت على أهمية القراءة ودورها في زيادة المعرفة، وتحفيز الفكر الهادف، مشيراً إلى دور القراءة في تطوير المجتمعات.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي سنوياً بالمشاركة في شهر القراءة الوطني من خلال تعزيز مهارات القراءة للمنتسبين عبر إقامة الفعاليات الثقافية والملتقيات والمجالس المعنية بالقراءة.
وأشار إلى أهمية التعاون مع مؤسسة زايد العليا، وتشجيع أصحاب الهمم على مبادراتهم المتميزة في مجال القراءة.

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